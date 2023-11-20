Ребенок получил травму в аквапарке в Рязани

Фото: ryazan.sledcom.ru

Мальчик 2014 года рождения получил травму в аквапарке "Окская жемчужина" в Рязанской области, прокуратура и СУ СК по региону начали проверки. Об инциденте мать ребенка рассказала на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По ее словам, ребенка затянуло в систему фильтрации в детском бассейне. Его спасли посетители, сейчас он находится в больнице. К тексту женщина приложила фотографию, на ней больше половины спины несовершеннолетнего занимает синяк.

Прокуратура Рязанской области в своем телеграм-канале уточнила, что по факту травмирования мальчика организована проверка. Будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства, в том числе о безопасной эксплуатации объектов.

На сайте регионального главка СУ СК также сообщается, что следователи также начали проверку по факту происшествия. Действиям сотрудников аквапарка дадут юридическую оценку, по результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что мужчина захлебнулся в бассейне после того, как его рука застряла в трубе. Инцидент произошел в спортивном комплексе Олимпийской деревни на западе столицы.

До этого в Ростове-на-Дону в бассейне аквапарка "Осьминожек" утонул четырехлетний мальчик. Медицинские работники предприняли попытку реанимировать ребенка, но тот скончался. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, повлекших по неосторожности гибель человека.

Пятилетний ребенок утонул в бассейне фитнес-клуба в подмосковном Видном