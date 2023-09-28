Мужчина утонул после того, как его руку засосало в бассейне на западе Москвы – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Мужчина захлебнулся в бассейне после того, как его рука застряла в трубе. Инцидент произошел в спортивном комплексе Олимпийской деревни на западе столицы. О происшествии сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Выяснилось, что вечером 27 сентября мужчина занимался чисткой бассейна. Для этого ему пришлось опуститься на дно.

"Во время проведения работ руку мужчины засосало в фильтровую трубу. Самостоятельно мужчина достать ее не смог, в результате чего захлебнулся и скончался", – пояснил источник.

Специалисты организовали по данному факту проверку.

Ранее в Ростове-на-Дону в бассейне аквапарка "Осьминожек" утонул четырехлетний мальчик. Медицинские работники предприняли попытку реанимировать ребенка, но тот скончался.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, повлекших по неосторожности гибель человека. Следователи провели осмотр места происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу с целью установления точной причины смерти мальчика.



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