Четырехлетний мальчик утонул в бассейне аквапарка в Ростове-на-Дону

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Ростове-на-Дону в бассейне аквапарка "Осьминожек" утонул четырехлетний мальчик. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета (СК) России по Ростовской области.

"Четырехлетний мальчик совместно со своей семьей прибыл для проведения досуга в аквапарк. В ходе отдыха ребенок плавал в бассейне. Спустя некоторое время мальчика обнаружили в бассейне без сознания", – указано в сообщении.

Медицинские работники предприняли попытку реанимировать ребенка, но тот скончался.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, повлекших по неосторожности гибель человека.

Следователи провели осмотр места происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу с целью установления точной причины смерти мальчика. По уголовному делу проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что мальчик 7 лет и 17-летняя девочка утонули у села Хвалынка Спасского района Приморского края. Мальчик купался в водоеме и стал тонуть. Ему на помощь бросилась 17-летняя сестра, однако тоже ушла под воду. Их тела уже найдены.