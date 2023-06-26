Еще два ребенка утонули в Приморье

Фото: телеграм-канал "МЧС ПРИМОРЬЕ"

Мальчик 7 лет и 17-летняя девочка утонули у села Хвалынка Спасского района Приморского края, сообщает РИА Новости.

По данному факту управление Следственного комитета РФ по Приморскому краю возбудило уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

По предварительным данным, мальчик купался в водоеме и стал тонуть. Ему на помощь бросилась 17-летняя сестра, однако тоже ушла под воду. Ее тело нашли в водоеме, а спустя некоторое время обнаружили тело ее брата.

Отмечается, что водоем, где утонули дети, – это затопленный карьер.

Ранее сообщалось, что полицейские и волонтеры разыскивают троих детей, пропавших в Яковлевском районе Приморского края. Трое мальчиков 8, 9, 10 лет и 12-летняя девочка отправились днем 24 июня на реку Арсеньевку, однако затем домой не вернулись.

Позже выяснилось, что один из детей начал тонуть и позвал на помощь товарищей, они кинулись спасать его, но были снесены течением. В итоге 10-летний мальчик зацепился за корягу, вылез на берег и позвонил маме, а остальные пропали.

Спустя некоторое время одного из детей нашли погибшим. Еще через несколько часов спасатели обнаружили тело второго утонувшего ребенка, а утром 25 июня обнаружили тело третьего ребенка.