В Приморье трое детей пропали после купания в реке

Фото: телеграм-канал "Полиция Приморья prim_police"

Полицейские и волонтеры разыскивают троих детей, пропавших в Яковлевском районе Приморского края. Об этом сообщается в телеграм-канале УМВД России по региону.

Двое мальчиков 8 и 9 лет и 12-летняя девочка отправились днем 24 июня на реку Арсеньевка, однако затем домой не вернулись. Местная полиция организовала поисково-спасательные мероприятия.

Правоохранители просят всех, кто обладает информацией о местонахождении детей, обратиться в любой отдел внутренних дел.

Ранее сообщалось, что спасатели нашли в тайге 29-летнюю жительницу Бурятии, которая потерялась 1 июня в Тункинском районе республики.

До этого спасатели обнаружили живыми шестерых туристов из Белоруссии, пропавших на Эльбрусе. Поисковые работы длились 36 часов.