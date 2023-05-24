Пропавших на Эльбрусе белорусских туристов нашли живыми

Фото: МЧС России

Спасатели обнаружили живыми шестерых туристов из Белоруссии, пропавших на Эльбрусе. Об этом МЧС России сообщило в своем телеграм-канале.

Туристы находились на высоте 3 800 метров под вершиной горы Утюг, их жизни сейчас ничего не угрожает, сказано в сообщении. Уточняется, что поисковые работы длились 36 часов.

Информация о пропаже шести туристов, которые выдвинулись на западный склон Эльбруса, появилась 23 мая. Добавлялось, что в подразделениях МЧС России группа не была зарегистрирована.

Для их поиска привлекли вертолет Ми-8 и беспилотник, а также группу из более 80 человек и 24 единицы техники. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о проверке по факту исчезновения туристов.