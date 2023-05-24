Председатель СК РФ взял на контроль проверку по факту исчезновения туристов на Эльбрусе

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о проверке по факту исчезновения группы туристов в Карачаево-Черкесской Республике на Эльбрусе. Об этом ведомство написало в своем телеграм-канале.

Уточняется, что о результатах проверки доложит руководитель СУ СКР по региону Николай Щепкин.

Известно, что следователи и криминалисты следственного управления СК России по Карачаево-Черкесии, местные МЧС и МВД проводят поисковые, проверочные и оперативно-разыскные мероприятия.

Для поиска туристов из Белоруссии привлекли вертолет Ми-8 и беспилотник, а также группу из более 80 человек и 24 единицы техники. По информации ведомства, наземные спасатели продолжили поиск пропавших с раннего утра и вышли под нижние ночевки у вершины горы Утюг, где обследовали территорию.

Информация о пропаже шести туристов, которые выдвинулись на западный склон Эльбруса, появилась 23 мая. Добавлялось, что в подразделениях МЧС России группа не была зарегистрирована.

До этого на Сахалине нашли трех жителей Углегорска, которые потерялись в районе мыса Ламанон. В поисковой операции был задействован вертолет. Никто из потерявшихся людей не пострадал.