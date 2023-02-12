На Сахалине нашли пропавшую накануне группу экстремалов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

На Сахалине нашли трех жителей Углегорска, которые потерялись в районе мыса Ламанон в субботу, 12 февраля. Об этом сообщил исполняющий обязанности мэра Углегорского городского округа Федор Филин.

"Люди живы и здоровы. Помощь медиков им не понадобилась", – цитирует его РИА Новости.

Отмечается, что поиски группы экстремалов начались еще вечером субботы и шли всю ночь. В них были задействованы волонтеры, спасатели и вертолет МЧС РФ.

По некоторым данным, среди потерявшихся был подросток и его отец. Они уже попадали в аналогичную ситуацию пять лет назад.

В январе этого года воздушный шар с людьми застрял на дереве на горе высотой две тысячи метров в селе Солохаул в Лазаревском районе Сочи. В кабине находились трое детей и трое взрослых.

Впоследствии появилась информация о том, что пассажиры аэростата смогли спуститься самостоятельно. Дальнейшую помощь им оказывали спасатели.



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