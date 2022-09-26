На Эльбрусе нашли тело заблудившегося альпиниста из Москвы

16:25
Фото: телеграм-канал "МЧС КБР"
Поисково-спасательная группа МЧС нашла тело заблудившегося на Эльбрусе альпиниста из Москвы на высоте 5 300 метров. Об этом сообщаетcя в телеграм-канале главка МЧС по Кабардино-Балкарии.
Отмечается, что москвич 1978 года рождения заблудился на высоте 4 000 метров. Спасатели приступили к его поискам 26 сентября в 08:50 по московскому времени.
"По состоянию на 14:45 по московскому времени спасатели обнаружили тело альпиниста без признаков жизни на высоте 5 300 метров, спустили на поляну Азау, где передали оперативно-следственной группе", – говорится в сообщении.
В МЧС уточнили, что в работах принимали участие 7 сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда и две единицы техники.
Ранее альпинист погиб на перевале в горах в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии. По данным регионального главка МЧС, один человек из группы получил травму. Прибыв на место, спасатели обнаружили альпиниста без признаков жизни. Позднее они эвакуировали его тело.
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