Альпинист погиб в горах Кабардино-Балкарии

Фото: ТАСС/Денис Абрамов

Альпинист погиб на перевале в горах в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

По предварительной информации, один человек из группы получил травму. Спасатели нашли альпиниста без признаков жизни. Они осуществляют эвакуацию тела.

Ранее группа туристов из пяти человек запросила помощи спасателей в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии.

По данным МЧС, туристы находятся на высоте 3 800 метров. Запрос о помощи поступил около 13:00 мск.

Уточнялось, что к месту уже выдвинулись восемь спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.