В горах Кабардино-Балкарии погибла журналистка из Ставрополья

17:48
Фото: телеграм-канал LIFE SHOT
Известная журналистка из Ставрополья Наталья Мхоян погибла при срыве автомобиля с подъемника в горах Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Союз журналистов края.
"Она работала в различных федеральных и региональных СМИ. В ущелье она ездила снимать сюжет", – говорится в сообщении.
Уточняется, что двое туристов из Ставропольского края приехали в ущелье Адыр-Суу на машине примерно в 10 часов. Девушка-водитель выпустила пассажира и заехала на автоподъемник. По словам очевидцев, на середине подъема машина пришла в движение и упала с платформы. Следователи выясняют обстоятельства происшествия.
Подъемник в ущелье Адыр-Су построен на скале, с его помощью в горы поднимают автомобили и грузы.
23 мая в Италии обрушился фуникулер на канатной дороге, которая соединяет населенный пункт Стреза с горой Монтероне. Ее высота достигает почти полторы тысячи метров. Во время обрушения фуникулер находился на расстоянии 300 метров до вершины горы в районе последнего пилона на максимальной высоте. Жертвами инцидента стали 13 человек.
Машина сорвалась в пропасть с фуникулера в горах Кабардино-Балкарии
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