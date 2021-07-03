В горах Кабардино-Балкарии погибла журналистка из Ставрополья

Фото: телеграм-канал LIFE SHOT

Известная журналистка из Ставрополья Наталья Мхоян погибла при срыве автомобиля с подъемника в горах Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Союз журналистов края.

"Она работала в различных федеральных и региональных СМИ. В ущелье она ездила снимать сюжет", – говорится в сообщении.

Уточняется, что двое туристов из Ставропольского края приехали в ущелье Адыр-Суу на машине примерно в 10 часов. Девушка-водитель выпустила пассажира и заехала на автоподъемник. По словам очевидцев, на середине подъема машина пришла в движение и упала с платформы. Следователи выясняют обстоятельства происшествия.

Подъемник в ущелье Адыр-Су построен на скале, с его помощью в горы поднимают автомобили и грузы.

23 мая в Италии обрушился фуникулер на канатной дороге, которая соединяет населенный пункт Стреза с горой Монтероне. Ее высота достигает почти полторы тысячи метров. Во время обрушения фуникулер находился на расстоянии 300 метров до вершины горы в районе последнего пилона на максимальной высоте. Жертвами инцидента стали 13 человек.