Число жертв крушения фуникулера в Италии увеличилось до 13

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Тела 13 погибших были извлечены спасателями из-под обломков фуникулера, разбившегося на севере Италии, рассказали в горноспасательной и спелеологической службе области Пьемонт.

"Окончательный итог трагического инцидента – 13 жертв, а двое тяжелораненых на вертолете были доставлены в Турин", – говорится в сообщении службы в Twitter.

Первоначально сообщалось, что в результате происшествия погибли 8 из 10 пассажиров, находившихся в кабине фуникулера в момент катастрофы.

Обрушение фуникулера произошло в воскресенье, 23 мая, на канатной дороге, которая соединяет населенный пункт Стреза с горой Монтероне. Ее высота достигает почти полторы тысячи метров. Во время обрушения фуникулер находился на расстоянии 300 метров до вершины горы в районе последнего пилона на максимальной высоте.