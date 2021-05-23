Жертвами крушения фуникулера в Италии стали восемь человек – спасатели

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В Италии произошло обрушение фуникулера. В результате ЧП погибли 8 человек. Об этом РИА Новости сообщил представитель горноспасательной и спелеологической службы северной области Пьемонт.

Уточняется, что работы на месте происшествия практически завершены. Экстренные службы занимаются опознанием жертв.

"В кабине находились 10 человек, подтверждаю, что 8 из них погибли. Два ребенка в тяжелом состоянии доставлены в больницу Турина", – рассказал источник.

Инцидент произошел на канатной дороге, которая соединяет населенный пункт Стреза с горой Монтероне. Ее высота достигает почти полторы тысячи метров. Во время обрушения фуникулер находился на расстоянии 300 метров до вершины горы в районе последнего пилона на максимальной высоте.

Ранее в северо-западной провинции Ганьсу в Китае 21 человек погиб во время ультрамарафона. Причиной трагедии стала непогода. Еще восемь человек получили травмы. Расследованием причин инцидента займется специальная группа, которую организовали местные власти.

