Семьи погибших в ЧП под Таганрогом получат по 1 млн рублей

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По 1 миллиону рублей получат семьи погибших в ЧП под Таганрогом. Об этом заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"Все семьи погибших получат по 1 миллиону рублей. Все пострадавшие получат, если это тяжелые или средней степени тяжести, по 400 тысяч рублей. Но если это легкая степень тяжести – по 200 тысяч рублей", – сказал глава региона в эфире телеканала "Россия 24".

Также он отметил, что точные суммы материальной помощи будут определены завтра.

"Работает министерство труда и социальной поддержки. За каждой семьей закреплены люди, представители администрации Неклиновского района", – добавил Голубев.

Уточняется, что губернатор также нанес визит в больницу, где пять пострадавших находятся в реанимации.

Инцидент произошел в поселке Дмитриадовка Неклиновского района Ростовской области во время работ по очистке коллектора. В результате происшествия погибли десять человек.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований безопасности на производстве. Сообщалось, что причиной аварии мог стать выброс метана.

