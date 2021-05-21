СК займется расследованием гибели рабочих под Таганрогом

Фото: Следственный комитет Российской Федерации

Расследованием гибели десяти рабочих на очистных сооружениях под Таганрогом займется Главное следственное управление СК РФ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным поручено передать все материалы дела для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования в Главное следственное управление центрального аппарата ведомства", – говорится в сообщении.

Уточняется, что на место трагедии уже выехали криминалисты. Устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.

Инцидент произошел 21 мая в поселке Дмитриадовка Неклиновского района Ростовской области во время очистки коллектора.

В качестве предварительной причины названа авария на станции перекачки и выброс метана. Десять человек погибли, еще восемь находятся в больнице в Таганроге.

