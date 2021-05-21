Ростовская область направит материальную помощь семьям погибших в ЧП под Таганрогом

Фото: СК РФ

Правительство Ростовской области окажет материальную помощь семьям погибших в результате трагедии на очистных сооружениях под Таганрогом. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на первого заместителя председателя Совета Федерации РФ, сенатора от региона Андрея Яцкина.

"Мы буквально перед заседанием обменялись информацией с губернатором Василием Голубевым. Уже есть понимание, что регион окажет материальную поддержку семьям погибших работников", – пояснил он. Политик также выразил соболезнования семьям погибших.

Инцидент произошел 21 мая в поселке Дмитриадовка Неклиновского района Ростовской области во время работ по очистке коллектора. В качестве предварительной причины названа авария на станции перекачки и выброс метана. Десять человек погибли, еще восемь находятся в больнице в Таганроге.

Между тем вести расследование случившегося председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил главному следственному управлению ведомства. Уточнялось, что на место уже выехали криминалисты.

