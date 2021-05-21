СК возбудил дело после гибели рабочих на очистных сооружениях в Ростовской области

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Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований безопасности на производстве после гибели рабочих на очистных сооружениях в Ростовской области. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления <...> "Нарушение требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, работники очистных сооружений в поселке Дмитриадовка погибли в результате отравления. Также несколько человек пострадали.

"Имеются погибшие. Проводятся мероприятия по извлечению тел на поверхность. Количество погибших устанавливается", – отметили в СК.

В настоящее время специалисты проводят осмотр места происшествия, а также изымают документацию в МУП "Управление Водоканал".

Инцидент произошел в поселке Дмитриадовка Неклиновского района Ростовской области. В результате проведения работ на очистных сооружениях погибли семь рабочих.

По предварительным данным, причиной аварии мог стать выброс метана.