В Нижнем Новгороде двое рабочих погибли при обрушении грунта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Нижнем Новгороде в результате обрушения грунта при проведении земляных работ погибли двое рабочих. Об этом сообщает региональная госинспекция труда.

Трагедия произошла на улице Светлоярской. В настоящее время специалисты выясняют причины произошедшего.

В прокуратуре региона заявили об организации проверки по факту произошедшего. Также Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц").

"В ходе расследования уголовного дела действиям лиц, ответственных за соблюдение правил безопасности при производстве земляных работ, будет дана юридическая оценка", – говорится в сообщении регионального СУ СК.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет проводит доследственную проверку после гибели двух человек при пожаре на стройплощадке на улице Дурова в Москве. Возгорание произошло утром 3 декабря на третьем этаже в реконструируемом здании больницы.

