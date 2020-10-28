Омбудсмен рассказала о смерти ребенка, которого школьница заморозила в холодильнике

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Омбудсмен по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко подтвердила гибель новорожденного ребенка, матерью которого была 14-летняя школьница. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

О трагедии стало известно накануне. Подросток родила ребенка, после чего убрала его в морозильную камеру холодильника. Позднее она сама призналась в содеянном.

"К сожалению, информация подтвердилась. Случай, конечно, страшный", – заявила уполномоченный.

По словам Болтенко, школьница состояла на учете социальной службы. Уполномоченный инициировала проверку, чтобы выяснить, как с девушкой была организована работа.

Накануне в Красноярске возбудили уголовное дело против 30-летней местной жительницы, которая продала своего ребенка семейной паре за 25 тысяч рублей. О сделке она договорилась еще во время беременности.

