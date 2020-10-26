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Женщина в Москве продала новорожденного сына жительнице Краснодарского края. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства рассказал, что 37-летняя женщина за вознаграждение продала новорожденного сына 34-летней жительнице Краснодарского края. Сообщается, что ребенок, рожденный 12 октября, находится в Анапе.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Торговля людьми". В настоящее время решается вопрос о возбуждении против подозреваемой уголовного дела. Сейчас правоохранительные органы выясняют подробности случившегося, отметил источник.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет по Московской области возбудил два уголовных дела по фактам совершения незаконных сделок в отношении детей в Подмосковье.

По версии следствия, первый рассматриваемый случай произошел в апреле 2020 года. Жительница соседнего государства родила в Долгопрудненской центральной городской больнице ребенка, которого передала знакомой на воспитание.

Другой случай произошел в октябре нынешнего года в Одинцове. Два гражданина иностранного государства передали на воспитание своего двухмесячного ребенка.

