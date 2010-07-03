Юрист рассказал, что грозит женщине, продавшей в Москве свою новорожденную дочь

В Москве 25-летняя женщина продала свою новорожденную дочь через интернет за 300 тысяч рублей. Горе-мать уже задержана, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о торговле людьми. Раскрываем детали произошедшего и рассказываем, что может грозить женщине за преступление.



Ребенок за 300 тысяч

По сообщениям СМИ, женщиной, продавшей ребенка, оказалась 25-летняя уроженка Дагестана. Она специально приехала в Москву, чтобы найти новых родителей для своей новорожденной дочери. Женщина разместила в интернете объявление, и найдя подходящих кандидатов, сообщила им в переписке, что отдаст ребенка за 300 тысяч рублей.

8 октября девушка поехала на встречу с "будущими родителями" в одну из московских кофеен. Однако "процедура" по продаже ребенка осуществлялась под контролем сотрудников Следственного комитета и уголовного розыска ГУ МВД России по Москве. После того как мать передала свою дочь "покупательнице" и получила деньги под расписку, ее задержали.





из сообщения Следственного комитета РФ по г. Москве 8 октября 2020 года, находясь в помещении одной из кофеен, расположенной на востоке Москвы, после получения денег она передала ребенка покупательнице и написала расписку.

По версии следствия, женщина разместила объявление о поиске приемных родителей для своей новорожденной дочери из корыстных побуждений. Теперь ее обвиняют по статье о продаже несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии (127 УК РФ). Как сообщает СК РФ, "в ходе допроса женщина признала вину в полном объеме, ей предъявлено обвинение".

Новорожденную девочку, которую мать пыталась продать, отправили в больницу. Ее жизни и здоровью сейчас ничего не угрожает. При этом в СМИ появилась информация о том, что в Дагестане у задержанной женщины осталось еще трое детей.



Видео: YouTube/Следственный комитет Российской Федерации

Какое может грозить наказание?

Согласно статье о продаже несовершеннолетнего, женщине может грозить до 10 лет тюремного заключения, пояснила Москве 24 адвокат, кандидат юридических наук Виктория Дергунова. По мнению адвоката, признание вины в данном случае вряд ли смягчит наказание, а скорее скажет о том, что женщина продала ребенка умышленно.





Виктория Дергунова адвокат, кандидат юридических наук Иногда признание вины может упростить процедуру расследования и смягчить приговор. Но в данном случае действие в отношении несовершеннолетнего и с особой жестокостью – продажа ребенка – говорит о том, что это преступление носит умышленный характер. Она делала это осознанно.

Дергунова отметила, что, если у матери не было финансовых возможностей для того, чтобы прокормить ребенка или возникли другие сложные жизненные обстоятельства, она могла обратиться в органы опеки и попечительства. Через них можно написать официальный отказ от ребенка и найти ему приемных родителей.





Виктория Дергунова адвокат, кандидат юридических наук Они бы составили акт о том, что ребенок безнадзорный, приняли его по отказу и устроили в семью. Это то, что она должна была сделать. А за продажу людей, в том числе несовершеннолетних, у нас установлена уголовная ответственность.

При этом проступок не грозит матери лишением прав в отношении других детей, если она с ними жестоко не обращалась, не бросала и участвовала в их воспитании. "Жестокое обращение с одним ребенком не является автоматическим основанием для лишения родительских прав в отношении других детей", – сообщила Дергунова.