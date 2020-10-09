Детский омбудсмен рассказала о состоянии ребенка, которого пыталась продать мать

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Жизни и здоровью новорожденной девочки, которую мать пыталась продать в Москве, ничего не угрожает. Ребенок находится в больнице, сообщила уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская.

"Мама сейчас задержана, ребенок направлен в больницу. Его жизни и здоровью ничего не угрожает", – сказала Ярославская ТАСС.

Она подчеркнула, что будет следить за ситуацией и оставаться на связи со следственными органами.

В пятницу стало известно о задержании 25-летней девушки, которую обвиняют в продаже новорожденной дочери в интернете.

Старший помощник главы ГСУ Следственного комитета России по городу Юлия Иванова рассказала, что мать ребенка разместила объявление в интернете и нашла предполагаемых новых родителей для дочери.

В ходе переписки с потенциальными покупателями женщина указала требование о передаче ей 300 тысяч рублей.

Женщина признала вину в совершении преступления.

