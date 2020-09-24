Мужчина пытался продать сына на "Авито"

13:00
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
На портале "Авито" появилось объявление о продаже ребенка. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на аппарат уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анны Митяниной.
Уточняется, что отец мальчика разместил объявление в разделе "Животные". Позже публикация была удалена с сайта по просьбе детского омбудсмена.
В отношении автора объявления прокуратура организовала проверку. Мужчине также выписали штраф в размере трех тысяч рублей.
Ранее в Петербурге другого мужчину, который выставил ребенка на продажу на "Авито", оштрафовали на 3 тысячи рублей. Ему удалось убедить прокурора, что он не собирался никого продавать и выставил объявление только в воспитательных целях. Мальчик оказался в разделе "Животные" с надписью: "Маленький вредитель ищет новых родителей".
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