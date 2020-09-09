Суд продлил срок ареста трем фигурантам дела о торговле детьми

16:16
Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Басманный районный суд столицы продлил до 14 декабря срок содержания под стражей Роману Емашеву, Валентине Чернышовой и Кириллу Анисимову, обвиняемым по делу о продаже детей от суррогатных матерей. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Адвокат Игорь Трунов ранее сообщал, что Емашев и Чернышова подали ходатайство о заключении досудебного соглашения. При этом юрист отмечал, что соглашение еще не было утверждено прокуратурой.
Валентину Чернышову, Тарасу Ашиткову, Юлиану Иванову, Лилию Панаиоти, Кирилла Анисимова и Романа Емашева арестовали 15 июля 2020 года по делу о торговле детьми от суррогатных матерей.
Фигуранты дела обвиняются в торговле детьми, совершенной организованной группой, повлекшей по неосторожности смерть, причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего или иные тяжкие последствия.
Также суд первой инстанции отправил под стражу гендиректора Европейского центра суррогатного материнства Владислава Мельникова. Восьмая фигурантка дела – Татьяна Блинова – по решению суда находится под домашним арестом. Заседания проходили в закрытом режиме, так как в материалах есть сведения о несовершеннолетних.
По данным следствия, в квартире в одном из поселков Одинцовского городского округа было обнаружено тело новорожденного. Было установлено, что мальчик, рожденный суррогатной матерью в декабре 2019 года, находился под присмотром няни.
В той же квартире проживали еще трое младенцев, рожденные аналогичным способом. По данным следствия, младенцы жили там, пока их биологические родители оформляли все необходимые документы, в том числе для вывоза их за границу. Они являются гражданами иностранных государств. Детей изъяли и поместили в детскую городскую больницу.
"Московский патруль": Мосгорсуд оставил в СИЗО двоих фигурантов дела о торговле детьми
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