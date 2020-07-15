В Москве арестован один из четырех врачей-гинекологов по делу о торговле младенцами

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Басманный суд арестовал Тараса Ашиткова – одного из четырех врачей, обвиняемых по делу о торговле детьми от суррогатных матерей. Он будет находиться под стражей до 14 сентября, сообщает Агентство "Москва".

Заседание проходило в закрытом для прессы и слушателей режиме, так как в материалах есть сведения о несовершеннолетнем.

Следственные органы попросили суд арестовать фигурантов дела Валентину Чернышову, Тараса Ашиткова, Юлиану Иванову и Лилию Панаиоти. Они обвиняются в торговле детьми организованной группой, повлекшей по неосторожности смерть или причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего.

Ранее в квартире в поселке Одинцовского городского округа было обнаружено тело новорожденного. Следователи установили, что мальчик, рожденный суррогатной матерью в декабре 2019 года, находился под присмотром няни в квартире. Там же проживали еще трое младенцев, рожденных аналогичным способом.

В это время их биологические родители – граждане иностранных государств – занимались оформлением всех необходимых документов, в том числе для дальнейшего вывоза детей за рубеж.

Лилия Панаиоти – акушер-гинеколог почти с 30-летним стажем в роддоме № 3 на улице Нежинской, Юлиана Иванова – репродуктолог клиники репродукции NGC, Тарас Ашитков – эмбриолог медцентра "Петровские ворота", руководитель отделения ЭКО, Валентина Чернышова, предположительно, является кардиологом.