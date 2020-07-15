Арестованы четверо врачей по делу о торговле детьми от суррогатных матерей

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Басманный районный суд Москвы арестовал до 14 сентября четырех врачей, обвиняемых по делу о торговле детьми от суррогатных матерей, сообщает Агентство "Москва".

Речь идет о Валентине Чернышовой, Тарасе Ашитковом, Юлиане Ивановой и Лилии Панаиоти. Заседания проходили в закрытом режиме, так как в материалах есть сведения о несовершеннолетнем.

Ранее в квартире в поселке Одинцовского городского округа было обнаружено тело новорожденного. Следователи установили, что мальчик, рожденный суррогатной матерью в декабре 2019 года, находился под присмотром няни.

В той же квартире проживали еще трое младенцев, рожденных аналогичным способом. Биологические родители – граждане иностранных государств – тем временем, занимались оформлением всех необходимых документов, в том числе для дальнейшего вывоза детей за рубеж.

Лилия Панаиоти – акушер-гинеколог почти с 30-летним стажем в роддоме № 3 на улице Нежинской, Юлиана Иванова – репродуктолог клиники репродукции NGC, Тарас Ашитков – эмбриолог медцентра "Петровские ворота", руководитель отделения ЭКО, Валентина Чернышова, предположительно, является кардиологом.