СК провел обыски у фигурантов дела о торговле детьми от суррогатных матерей

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Сотрудники Следственного комитета провели обыски в рамках уголовного дела о торговле детьми от суррогатных матерей. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

"По местам проживания фигурантов проведены обыски с изъятием предметов и документов, имеющих значение для расследования", – сказала Петренко Агентству "Москва".

15 июля суд арестовал до 14 сентября четырех врачей, обвиняемых по делу о торговле детьми от суррогатных матерей.

Речь идет о Валентине Чернышовой, Тарасе Ашитковом, Юлиане Ивановой и Лилии Панаиоти. Заседания проходили в закрытом режиме.

В январе в квартире в поселке Одинцовского городского округа было обнаружено тело новорожденного. Следователи установили, что мальчик, рожденный суррогатной матерью в декабре 2019 года, находился под присмотром няни.

В той же квартире проживали еще трое младенцев, рожденных аналогичным способом. По данным следствия, младенцы жили там, пока их биологические родители оформляли все необходимые документы, в том числе для вывоза их за границу. Они являются гражданами иностранных государств. Детей изъяли и поместили в детскую городскую больницу.

