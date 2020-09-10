Суд продлил срок ареста еще четырем фигурантам дела о торговле детьми

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Басманный районный суд столицы продлил срок содержания под стражей Тарасу Ашиткову, Юлиане Ивановой, Лилии Панаиоти и Владиславу Мельникову, обвиняемым по делу о продаже детей от суррогатных матерей. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу суда.

"Постановлением Басманного районного суда удовлетворено ходатайство следственных органов о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении обвиняемых Владислава Мельникова, Лилии Панаиоти, Юлианы Ивановой и Тараса Ашиткова на срок до 14 декабря", – заявила пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

Валентину Чернышову, Тарасу Ашиткову, Юлиану Иванову, Лилию Панаиоти, Кирилла Анисимова и Романа Емашева арестовали 15 июля 2020 года по делу о торговле детьми от суррогатных матерей. Арест в отношении Чернышовой, Анисимова и Емашева был ранее также продлен до 14 декабря. Восьмая фигурантка дела Татьяна Блинова находится под домашним арестом.

Фигуранты дела обвиняются в торговле детьми, совершенной организованной группой, повлекшей по неосторожности смерть, причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего или иные тяжкие последствия.

Также суд первой инстанции отправил под стражу гендиректора Европейского центра суррогатного материнства Владислава Мельникова. Восьмая фигурантка дела – Татьяна Блинова – по решению суда находится под домашним арестом. Заседания проходили в закрытом режиме, так как в материалах есть сведения о несовершеннолетних.

По данным следствия, в квартире в одном из поселков Одинцовского городского округа было обнаружено тело новорожденного. Было установлено, что мальчик, рожденный суррогатной матерью в декабре 2019 года, находился под присмотром няни.

В той же квартире проживали еще трое младенцев, рожденные аналогичным способом. По данным следствия, младенцы жили там, пока их биологические родители оформляли все необходимые документы, в том числе для вывоза их за границу. Они являются гражданами иностранных государств. Детей изъяли и поместили в детскую городскую больницу.

