В Москве задержали обвиняемую в продаже новорожденной дочери

12:02
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Правоохранительные органы столицы задержали 25-летнюю девушку, которую обвиняют в продаже новорожденной дочери через Сеть. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Старший помощник главы ГСУ Следственного комитета России по городу Юлия Иванова рассказала, что мать ребенка разместила объявление в интернете и нашла предполагаемых новых родителей для дочери.
"В ходе переписки с предполагаемыми родителями женщина указала требование о передаче ей денежных средств в размере 300 тысяч рублей. Затем 8 октября 2020 года, находясь в помещении одной из кофеен, расположенной на востоке Москвы, после получения денег она передала ребенка покупательнице и написала расписку", – уточнила представитель СК.
Мать новорожденной дочери задержали, в отношении нее возбуждено уголовное дело о продаже несовершеннолетнего. Жизни ребенка ничего не угрожает.
Женщина уже признала вину в совершении преступления. На данный момент решается вопрос о мере пресечения.
В сентябре в Москве выписали штраф мужчине, который опубликовал объявление о продаже ребенка на популярной онлайн-платформе Avito. Анкету он разместил в разделе "Животные", но публикацию удалили после обращения детского омбудсмена.
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