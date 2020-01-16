Суррогатные матери рассказали о своем заработке

В последнее время в обществе вновь активно обсуждается проблема суррогатного материнства. Причиной стала смерть младенца, тело которого обнаружили еще в начале января 2020 года в обычной одинцовской квартире. Там же были и другие малыши, рожденные от суррогатных матерей.



Скандальное уголовное дело расследуется уже несколько недель. И за это время были озвучены позиции разных сторон. Следствие обвинило врачей в торговле детьми. Биологические родители из-за рубежа выразили безразличие к скандалам и просят лишь об одном – отдать им малышей. Однако суррогатные матери, третья сторона конфликта, свою позицию по делу не высказывали. Ведь зачастую они остаются инкогнито.

Тем не менее Москва 24 нашла женщин, которые не стесняются рассказывать об этом. Они не считают этих детей своими, искренне верят, что делают благое дело, и получают за это соответствующее вознаграждение. Рассказываем истории женщин со всей России, которые помогли многим парам познать радости родительства.

"Думала: рожу и забуду. Но такое не забывается"

Фото: предоставлено героиней материала

Оля из Ростова-на-Дону пришла в программу суррогатного материнства в 21 год. Причиной такого решения стала тяжелая жизненная ситуация. "Я развелась с мужем. У меня на тот момент было уже двое детей – старшей 1,5 года и младшей 7 месяцев. При этом я осталась без жилплощади и какого-нибудь финансового багажа. Не было практически ничего", – с грустью вспоминает Ольга.

Путь к суррогатному материнству

Устроиться на работу с двумя маленькими детьми тяжело. При нормальных обстоятельствах Ольга все еще должна была бы находиться в декретном отпуске. Но нужны были деньги. И девушка начала активно мониторить агентства суррогатного материнства.

"Когда я в первый раз рассказала родителям, они покрутили пальцем у виска. Сказали, что такое, может быть, есть только в Америке, но у нас не бывает", – рассказала девушка. Правда, слова старшего поколения ее не остановили. Уже скоро она нашла устроившее ее агентство и начала проходить проверку.



Мне сделали первое УЗИ, которое показало, что со здоровьем все хорошо. И тут буквально на следующий день мне предлагают вылетать в Питер на подсадку. Срочно. А я была настолько отчаянная, что согласилась.



Правда, первая попытка не увенчалась успехом, как и три последующие. "Три беременности у меня просто не прижились. Анализ на ХГЧ (гормон, вырабатывающийся во время беременности. – Прим. ред.) был отрицательным. Еще одна беременность замерла на сроке примерно 12-13 недель", – рассказала Ольга.



У девушки ушло больше года на то, чтобы найти "своих" родителей и наконец забеременеть. "Я уже подумала, что это не мое и не нужно туда лезть. Да и родители уже стали говорить, мол, все, хватит испытывать свое здоровье", – призналась суррогатная мамочка. Но, когда из программы позвонили, Ольга, долго не думая, собрала вещи и поехала – на этот раз в Москву.

"Дома всем сказала, что уехала работать в другой город. А сама подумала: ну что, попытка не пытка же", – вспоминает героиня.

Беременность с китайскими биородителями

И попытка удалась. Уже вскоре тесты и анализы показали здоровую беременность. И Оля с детьми переехали на ближайшие девять месяцев в Москву.

"Я заключила договор с китайским агентством, у которого были представители в России. У меня был куратор и потрясающие условия", – отметила девушка. Компания предоставила Оле хорошую меблированную отдельную квартиру в спальном районе столицы. Там девушка жила со своими детьми и другими суррогатными мамами по соседству.

Маленькой семье оплачивали коммунальные услуги, телевидение и интернет, а также платили ежемесячную зарплату в размере 30 тысяч рублей. На сроке 20 недель Оля получила дополнительную выплату – на одежду для беременных. Также куратор приносил все необходимые медикаменты.



Все хвалят китайских родителей, потому что они очень платежеспособные и при этом ненавязчивые. У нас с детками были замечательные условия, нас никто не контролировал. Время от времени я делала фотографии и записывала видео, в котором рассказывала о своем самочувствии. Один раз по скайпу с помощью переводчика поговорила с биологическим папой.



Беременность протекала хорошо, в том числе и потому, что на девушку не давила окружающая обстановка. "Я не испытывала никакой неловкости от того, что ношу не своего ребенка. Разве дочь как-то могла сказать в магазине или на площадке, что мама носит ребеночка для чужого дяди. К тому же вокруг было много таких же девочек. Я завела много подруг", – рассказала суррогатная мама.

Ко всем рискам Оля относилась просто: они есть у любой работы. В случае суррогатного материнства Оля знала о них заранее и пошла на такой опыт осознанно.



Фото: предоставлено героиней материала

Остались только воспоминания

"Самый большой страх был во время родов. Они пришлись на период пандемии, и биородители никак не могли приехать на роды. Но хуже то, что они даже не могли встретить из роддома своего ребенка как положено", – рассказала девушка.

Все прошло хорошо, у Оли родился здоровый ребеночек. "Я зацепила его краем глаза сразу после родов, но потом больше не видела", – призналась девушка. Из родзала она отправилась восстанавливаться в платную палату, ребенка унесли к детскому врачу.



Я, наверное, и не хотела бы его видеть. Не то чтобы я боялась привязаться – мне и своих детей хватает. Мне просто это не надо. Я заранее знала, на что шла.



Из роддома Олю и мальчика выписали одновременно – такие правила. Но еще до этого к девушке приехал нотариус, она подписала все документы и получила свой гонорар – миллион рублей. "Я не вижу в этом ничего страшного или постыдного. Я помогла людям получить долгожданного ребенка и за 9 месяцев заработала деньги, которые никогда не смогла бы получить в декрете", – высказалась девушка.

С тех пор прошло уже несколько месяцев. Оля вернулась в Ростов-на-Дону, деньги ушли на счет молодой мамы – ее работа в Москве закончилась. Однако ожидания девушки по приезде домой не совпали с реальностью. "Еще до суррогатной беременности я думала так: рожу и забуду про это вообще. Но такое не забывается. Нет, я не тоскую по этому ребенку, но это такой опыт, который делает тебя другой, делает тебя взрослее", – заявила суррогатная мама.

Что говорили "Один мальчик мне как-то сказал, что то, что я собираюсь сделать, хуже, чем проституция, потому что в Европе она разрешена, а вот суррогатное материнство – нет. Но я не обратила на это внимания. Мне все равно. Для меня это работа. Очень хорошо оплачиваемая работа".

"Один мальчик мне как-то сказал, что то, что я собираюсь сделать, хуже, чем проституция, потому что в Европе она разрешена, а вот суррогатное материнство – нет. Но я не обратила на это внимания. Мне все равно. Для меня это работа. Очень хорошо оплачиваемая работа".

"В этих детях нет ничего моего"

Фото: предоставлено героиней материала

27-летняя Ева из Башкирии по роду своей деятельности все время общалась с родителями, которые пользовались услугами суррогатных матерей. "Я писала биологическим мамочкам с предложением об индуцированной лактации, то есть организации грудного вскармливания для женщин, которые сами не рожали", – пояснила девушка. Так она и встретила свою будущую биомамочку.

Биородителей выбирала сама

"Я не планировала идти в программу. Предложения начали поступать во время общения с биологическими мамочками. С несколькими мы сдружились, и они готовы были подписать со мной контракт", – вспоминает Ева.

Правда, у девушки был минус. На тот момент Ева была уже дважды мама. И младший из ее детей все еще находился на грудном вскармливании. "Я говорила, что в программу пойду с удовольствием. Но пока сына от груди отлучать не буду. Тут был и еще один момент: вторая беременность у меня случилась также на фоне кормления грудью. И для мамочек это стало решающим аргументом", – отметила героиня.

Так как предложений поступало несколько, Ева выбрала ту девушку, историей которой она очень прониклась.



У нее был рак матки в подростковом возрасте. И после этого беременности просто не вынашивались. Было порядка шести выкидышей, она психологически не готова была вынашивать сама. И вот она молилась на сурмамочек, чтобы кто-то мог выносить для нее ребенка.



Долго Ева не думала: еще в детстве, когда девушка узнала о сурматеринстве, она решила сделать что-то подобное. "Если у меня уже будут свои дети, будет здоровье и возможность, я помогу родить ребенка тем, у кого не получается. Так я думала", – рассказала девушка. Тем более что муж ее поддержал. Да и родители против не были.

Получилось у девушки уже со второго раза. "Первая беременность была пустая: то есть плодное яйцо росло, но эмбриончика в нем не было. Я сильно переживала, чувствовала свою вину. Но мне объяснили, что это просто дефект ДНК, я ни при чем", – вспоминает Ева.

Зато со второй попытки первая неудача окупилась вдвойне. "Биомама уговорила подсадить мне два эмбриончика. И я согласилась. Мне самой в работе был бы полезен опыт вынашивания двойни", – отметила героиня.

Вынашивание двойни

Беременность протекала для Евы непросто. Двойня дает двойную нагрузку на организм. Но Ева воспринимала все испытания с оптимизмом, а также успевала заряжать позитивом биологических родителей.

"Первый анализ ХГЧ у меня был высокий, и я сразу поняла, что все непросто получилось, но сложилось наилучшим образом", – отметила Ева. После первой неудачи репродуктологи предложили девушке постоянный мониторинг состояния плода. Но, посоветовавшись с биомамой, она отказалась. Решили ждать положенного для первого УЗИ срока.



И уже на девятой неделе мы пошли на УЗИ вместе. Врач нашел двух малышей, нашел сердцебиение. Мамочка сидела рядом со мной, все видела, задавала вопросы. Она плакала, были сильные эмоции.



Все важные события беременности женщины переживали вместе: Ева пыталась помочь родной маме малышей прочувствовать этот процесс самостоятельно, чтобы быть ближе к детям. "Она даже носила силиконовый живот, чтобы свыкнуться с мыслью о материнстве", – рассказала Ева.

Суррогатная мама каждый день сообщала биологической маме новости о малышах, рассказывала об изменении своего самочувствия. "Она старалась психологически по моим аудиосообщениям представлять, что это все происходит именно с ней", – отметила Ева.



Был момент, когда я заметила необычную активность одного малыша, при этом другой был совсем тихим. Я поняла, что что-то происходит, и быстро вызвонила мамочку. Она приехала, положила руки на живот, начала с ними разговаривать. И тогда один малыш успокоился, а второй начал отвечать на ее прикосновения. Они любили ее еще тогда.



Таким образом, к моменту родов Ева и ее биологическая мама стали настоящими подругами.

Нянечка на время

День X прошел хорошо. Малыши хоть и появились на свет всего на 36-й неделе, но родились достаточно крепкими. "Мы сразу начали прикладывать их к груди биомамы, и это их сблизило еще больше. Потом она мне писала, что по-настоящему чувствует, что это ее дети: они успокаиваются от ее голоса, они пьют ее молоко", – рассказала Ева.



Но сама сурмама, кстати, по малышам не тоскует. По словам девушки, привязанность к ребенку во время беременности – это нагнетание ситуации самой женщиной. Ева же представляла себя просто нянечкой: сейчас она заботится о мальчиках, а когда придет время, они отправятся к маме.

"Я в свое время работала няней, и тогда мне было гораздо тяжелее расставаться с малышами. Я учила их всему: ползать, ходить, говорить, кушать. Я столько в них вкладывала, и мне было больно смотреть, когда их отправляли в сад", – призналась Ева.



А эти дети – во-первых, я воспринимала их как работу. Я часто вижу грудничков, помогаю прикладывать их к груди, и эти дети были очередными малышами. А во-вторых, ну как я могла хотеть их забрать? У меня уже было двое детей, а у этой женщины нет ни одного. Это какой-то ужасный эгоизм.



Кстати, когда-нибудь родная мама расскажет мальчикам о том, как они появились на свет. "Своим детям я тоже расскажу, когда они станут взрослее. Если они спросят, я расскажу, что помогла другой тете завести ребеночка и она была за это очень благодарна", – заявила суррогатная мама.

Что говорили "Я свою историю не скрываю. И иногда в социальных сетях мне пишут, что я продала собственных детей. Таким людям я отправляю войс, в котором рассказываю следующее: эти дети не мои, биологически они со мной не связаны, у нас даже ДНК не совпадает. И зачастую, когда человек слышит мой голос, его восприятие меняется".

"Я свою историю не скрываю. И иногда в социальных сетях мне пишут, что я продала собственных детей. Таким людям я отправляю войс, в котором рассказываю следующее: эти дети не мои, биологически они со мной не связаны, у нас даже ДНК не совпадает. И зачастую, когда человек слышит мой голос, его восприятие меняется".

"Было не по себе от того, что я такая здоровая"

Фото: предоставлено героями материала

32-летняя Мария из Красноярска воспитывает троих детей – двух мальчиков и одну девочку, которую семья взяла из детского дома год назад. После этого родители стали задумываться об увеличении жилплощади. "И тут я увидела в Instagram рекламу агентства, которое занималось суррогатным материнством. Она заставила меня задуматься", – рассказала Мария.

Поиск агентства

Сначала идея показалась девушке просто дикой. Но манило то, что такую сумму Мария на обычной работе не смогла бы заработать и за год. К тому же муж и родители после недолгих раздумий девушку поддержали.



Сначала я разобралась во всех деталях суррогатного материнства. Потом стала гуглить агентства, читать отзывы и параллельно размышлять о самой идее пойти в программу. И тут подумала: а почему нет? У меня уже есть свои дети, у меня есть здоровье, у меня есть возможность помочь и своей семье, и родителям, которые долго мечтают о ребенке.



Поиски агентства закончились заключением договора с красноярской компанией. А дальше все просто: несколько этапов проверки здоровья будущей матери – как физиологического, так и психологического. В целом Марию ничего не смущало: все анализы, кроме самого первого УЗИ, оплачивали ее "работодатели", они же достаточно быстро познакомили девушку с первыми биологическими родителями.



"Тут уже было очень неловко. Во-первых, мне было не по себе от того, что у этих людей есть проблема первоочередная, раз они пришли в программу, а тут я такая здоровая пришла без этой проблемы и могу выносить и родить им ребенка. Потом они мне задавали достаточно откровенные вопросы про мой цикл, про половую жизнь, про инфекции. А на десерт – еще и обсуждение денег. Это неловкая, неестественная для жизни ситуация", – поделилась воспоминаниями героиня.

Тем не менее, несмотря на неловкость, самая первая встреча прошла гладко. "Их устроили мои финансовые запросы, меня устроили их финансовые возможности. И приступили к делу", – объявила Мария.

Подсадка эмбриона

Процесс начался быстро, ведь у пары уже были готовые эмбрионы. "Я не знаю, какая конкретно у них была проблема. У них точно уже были дети – две девочки. И они очень хотели мальчика. Я знаю точно, что первый эмбриончик, который мне подсаживали, был мужского пола. Видите, кто-то идет за ребенком определенного пола в детдом, а кто-то прибегает к услугам суррогатного материнства", – объяснила девушка.

Однако с первыми родителями у Маши не сложилось. Героиня перенесла ЭКО, но эмбрион так и не прижился. Но она не отчаялась и не бросила программу. Вместе с агентством они приступили к поискам новых родителей.



После этого я еще несколько встреч проходила. Были еще две подсадки и много отказов. Одни родители меня не выбрали, потому что у меня с первыми не сложилось. Другие – потому, что у меня трое детей: боялись, видимо, что будет большая нагрузка на беременную. Был еще момент, что кого-то смутил ребенок из детдома в семье.



В итоге Маше повезло: после долгих поисков ее выбрала еще одна пара, даже без знакомства. Как раз потому, что девушка растит нескольких детей.

Первая подсадка внушила надежду. Через несколько дней после ЭКО Маша почувствовала характерные изменения в организме. "Я рассказала об этом репродуктологу, но он как-то не отреагировал на мои слова. И в итоге беременность удержать не удалось", – вспоминает девушка. Но была и еще одна попытка, которая обернулась для Маши настоящим стрессом.



Биородители захотели подсадить мне два эмбриона. Я не могла отказаться, потому что в контракте прописана такая возможность. Но тут мне стало по-настоящему страшно: вынашивать двойню далеко не просто.



Когда девушка направлялась в клинику, ее преследовало чувство, которое вполне можно было назвать паникой. "Я понимала, что все – назад дороги нет", – рассказала Маша.

Сначала показалось, что ЭКО прошло успешно. Уже через несколько дней тест на беременность показал две четкие полоски, и Маше оставалось только смириться с двойней. "Я делала тесты регулярно. Постепенно полоски должны были становиться ярче, однако у меня они не менялись. А через две недели вторая полоска и вовсе исчезла", – вспоминает девушка.

Еще одна попытка

"По договору у нас с этими родителями осталась еще одна попытка. Но я не знаю, когда будет подсадка и будет ли она вообще: биомама очень расстроилась из-за неслучившейся беременности двойней и пока взяла перерыв", – рассказала героиня.

Да и самой Маше есть над чем подумать. Каждое ЭКО сопровождается приемом гормональных препаратов, которые оказывают нагрузку на организм. К тому же каждая несостоявшаяся беременность – это стресс и для суррогатной матери в том числе.

"Впереди у меня большой отпуск на море. Там я постараюсь привести свои мысли в порядок и подумать еще раз над всем этим. К каждой неслучившейся беременности я отношусь как к собственной неудаче. Возможно, если эта биомама откажется, я уйду из программы", – в конце заявила Маша.

Что говорили "Я сделала страшный шаг и написала о своих попытках стать сурмамой в Instagram. Реакции были разные. Чаще всего писали следующее: "Что? Нет другого способа заработать на новое жилье?" Да, конечно, есть. И мы бы и сами могли с этим справиться, но чуть позже. Но я хочу быстрее. Что плохого в том, что я могу осчастливить бездетную семью и при этом помочь своей? Многие меня не поняли. Среди них был даже кое-кто из близких родственников. Но я не обращаю внимания. Главное, что мой муж, родители, моя сестра со мной заодно".

"Я сделала страшный шаг и написала о своих попытках стать сурмамой в Instagram. Реакции были разные. Чаще всего писали следующее: "Что? Нет другого способа заработать на новое жилье?" Да, конечно, есть. И мы бы и сами могли с этим справиться, но чуть позже. Но я хочу быстрее. Что плохого в том, что я могу осчастливить бездетную семью и при этом помочь своей? Многие меня не поняли. Среди них был даже кое-кто из близких родственников. Но я не обращаю внимания. Главное, что мой муж, родители, моя сестра со мной заодно".