Мосгорсуд оставил в силе арест фигуранта дела о торговле детьми

12:59
Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Мосгорсуд признал законным арест первого фигуранта дела о торговле детьми от суррогатных матерей, сообщает РИА Новости.
Речь идет о враче Тарасе Ашиткове. Сообщается, что 3 августа также будут рассмотрены жалобы на данную меру пресечения от еще пяти обвиняемых по данному делу.
В январе 2020 года в квартире было обнаружено тело новорожденного. Там же были еще три ребенка, которые, как выяснилось, были рождены от суррогатной матери. Они находились там, пока их биологические родители оформляли документы на них, в том числе и для вывоза их за границу.
В связи с этим 15 июля были арестованы четыре врача, среди которых был и Тарас Ашитков. Их обвинили в торговле детьми от суррогатных матерей. Кроме того, были помещены под стражу гендиректор Европейского центра суррогатного материнства Владислав Мельников и юрист Роман Емашаев. Еще один фигурант дела, Константин Свитнев, был объявлен в розыск.
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