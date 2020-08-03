Мосгорсуд оставил в силе арест фигуранта дела о торговле детьми

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Мосгорсуд признал законным арест первого фигуранта дела о торговле детьми от суррогатных матерей, сообщает РИА Новости.

Речь идет о враче Тарасе Ашиткове. Сообщается, что 3 августа также будут рассмотрены жалобы на данную меру пресечения от еще пяти обвиняемых по данному делу.

В январе 2020 года в квартире было обнаружено тело новорожденного. Там же были еще три ребенка, которые, как выяснилось, были рождены от суррогатной матери. Они находились там, пока их биологические родители оформляли документы на них, в том числе и для вывоза их за границу.

В связи с этим 15 июля были арестованы четыре врача, среди которых был и Тарас Ашитков. Их обвинили в торговле детьми от суррогатных матерей. Кроме того, были помещены под стражу гендиректор Европейского центра суррогатного материнства Владислав Мельников и юрист Роман Емашаев. Еще один фигурант дела, Константин Свитнев, был объявлен в розыск.