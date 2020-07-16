Суд в столице арестовал фигурантов дела о торговле детьми от суррогатных матерей

16 июля, 20:13
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Басманный районный суд города арестовал юриста Романа Емашаева, являющегося фигурантом уголовного дела о торговле детьми от суррогатных матерей. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Избрать в отношении Романа Емашаева меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 14 сентября 2020 года", – заявил судья Артур Карпов. Отмечается, что свою вину Емашаев не признал. Кроме того, предъявленные обвинения он называет надуманными.
Столичный суд также арестовал гендиректора Европейского центра суррогатного материнства Владислава Мельникова. Он обвиняется в торговле детьми.
Накануне следствие обращалось в суд с ходатайством об аресте четырех обвиняемых по статье о торговле детьми. Среди фигурантов уголовного дела указаны Кирилл Анисимов, Татьяна Блинова, Владислав Мельников и Роман Емашев.
Как заявили следователи, в квартире в одном из поселков Одинцовского городского округа нашли тело новорожденного. Доказано, что мальчик был рожден суррогатной матерью в декабре 2019 года. Ребенок находился под присмотром няни в квартире, где также жили еще трое младенцев.
СК провел обыски у фигурантов дела о торговле детьми от суррогатных матерей. Детей изъяли и поместили в детскую городскую больницу.
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