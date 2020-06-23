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Происшествия

23 июня, 21:39

Полиция увезла на допрос няню из московской квартиры, где нашли пятерых младенцев

происшествия криминал эксклюзив

Полиция увезла на допрос няню из столичной квартиры, где нашли пять младенцев

Сотрудники полиции вывели няню из столичной квартиры, где были найдены пять младенцев. Девушка вместе с правоохранителями, предположительно, следует на допрос.

Согласно версии следователей, новорожденных в московской квартире выносили и родили суррогатные матери. Девушка, с которой сейчас работают стражи порядка, скрывала лицо под маской и кепкой. В настоящий момент следственные действия продолжаются.

Соседи услышали детский плач в квартире на Аргуновской улице и обратились в дежурную часть 23 июня.

По сведениям уполномоченного по правам ребенка в Москве Ольги Ярославской, в квартире были найдены три новорожденных, а также годовалый и двухлетний малыши. Их здоровью ничего не угрожает, они в больнице.

Личности женщин, которые были в квартире с детьми, устанавливаются. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 127.1 УК РФ ("Торговля людьми").

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