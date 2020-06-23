Найденные в Москве младенцы могут быть рождены суррогатными матерями

16:49
Фото: телеграм-канал Baza
Пятеро младенцев, которых обнаружили в квартире на северо-востоке Москвы, рождены суррогатными матерями, сообщает ТАСС со ссылкой на источники.
По данным агентства, детей вынашивали для родителей – граждан Китая. В квартире также нашли документы на русском и китайском языках о проведенных процедурах ЭКО.
Как рассказала РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская, речь идет о трех новорожденных возрастом пять дней, один месяц и три месяца, а также о годовалом и двухлетнем малышах. По ее словам, с ними была няня-китаянка и еще одна женщина, – возможно, мать одного из детей.
По словам омбудсмена, малыши в безопасности, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Дети находятся в больнице.
Пятерых детей обнаружили в квартире жилого дома на улице Аргуновской 23 июня. Соседи услышали детский плач и вызвали полицию. Приехавшие сотрудники экстренных служб обнаружили младенцев вместе с няней, которая является приезжей из стран Азии. Она не смогла рассказать, кто является родителями детей.
В настоящее время устанавливается личности женщин, которые находились в квартире, а также родителей детей. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
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