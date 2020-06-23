Пятерых младенцев без родителей нашли в квартире на северо-востоке Москвы

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Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после обнаружения пяти младенцев в московской квартире, оставленных матерью, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного управления СК Юлию Иванову.

Она отметила, что 23 июня в квартире жилого дома на улице Аргуновской обнаружили пятерых детей грудного возраста. По предварительным данным, им было от шести дней до шести месяцев. В настоящее время устанавливаются личности двух женщин, которые находились в квартире, а также родителей детей.

"Следственными органами ГСУ СК Российской Федерации по Москве возбуждено уголовное дело по факту обнаружения пяти новорожденных", – заявила Иванова.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, соседи услышали детский плач и вызвали полицию. Приехавшие сотрудники экстренных служб обнаружили младенцев вместе с няней, которая была приезжей из стран Азии. Она не смогла рассказать, кто является родителями детей.

Помощник уполномоченного по правам ребенка Москвы Ольга Ярославская сообщила радиостанции "Говорит Москва", что детей отправили в лечебное учреждение. Сообщается, что на них были оформлены документы на китайском языке.

Ранее в Москве женщина оставила четверых детей в квартире без еды, отправившись на дачу на несколько дней. Их обнаружили, когда услышали крики о помощи.