Кусок кафеля сбросили с балкона на ребенка в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Кусок кафеля сбросили с балкона на ребенка в подмосковной Балашихе. По предварительной информации, пострадала двухлетняя девочка, передают "Дни.ру".

Ребенка доставили в больницу с тяжелыми травмами. Кидали кафель, по данным СМИ, ученики в возрасте около 11 лет.

Как уточнили в СК РФ по Подмосковью, инцидент произошел 12 июня. По данным следователей, один из ребят взял фрагмент кафельного плинтуса и сбросил его вниз. В результате кафельный плинтус травмировал 2-летнюю девочку, которая гуляла на улице с семьей.

Так, правоохранительные органы изъяли видео с камер наблюдения и опросили соседей, а также самих подозреваемых.

Ранее подростка арестовали по подозрению в убийстве сверстницы в Балашихе. Тело 15-летней девочки с травмой головы нашли 2 октября внутри заброшенного здания. Было возбуждено уголовное дело об убийстве.