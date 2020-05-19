Женщину задержали в Подмосковье по подозрению в убийстве девятимесячного ребенка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

Мать найденного мертвым девятимесячного ребенка была доставлена в отдел полиции в Московской области. Об этом заявила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из УМВД России по Коломенскому городскому округу в результате оперативно-разыскных мероприятий установлено местонахождение 24-летней местной жительницы, тело 9-месячного сына которой было обнаружено 16 мая в квартире одного из домов на улице Ленина", – поделилась Петрова.

Уточняется, что в скором времени подозреваемую передадут в следственные органы. Обстоятельства убийства в Подмосковье выясняются.

В марте стало известно, что в Казани мать убила своего 7-летнего сына и пыталась убить второго.

В феврале пытавшегося убить ребенка подростка арестовали в Мурманской области.