Пытавшегося убить ребенка подростка арестовали в Мурманской области

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В Мурманской области подросток попытался убить ребенка. Несовершеннолетнего задержали полицейские. Позднее суд постановил заключить 15-летнего школьника под стражу.

"В Кандалакше обвиняемому несовершеннолетнему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Ему предъявлено обвинение", – передает РИА Новости слова помощника руководителя СУСК РФ по региону Алины Александрович.

Инцидент произошел в пятницу, 21 февраля. 15-летний подросток пытался задушить 11-летнего мальчика. Когда несовершеннолетний решил, что ребенок не подает признаков жизни, он начал закапывать его в снег.

На помощь пострадавшему мальчику бросились проходящие неподалеку взрослые. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.

Региональный детский омбудсмен Борис Коган сообщил, что обвиняемый является правонарушителем "с тяжелым послужным списком". Кроме того, стандартные меры профилактики к подозреваемому в преступлении применить непросто. По словам специалиста, на это существуют "причины медицинского характера".

Ранее подростка арестовали по подозрению в убийстве сверстницы в Балашихе. Ему было предъявлено обвинение.