Школьник из Ленобласти на скутере зарезал пешехода после ссоры

Фото: телеграм-канал Life Shot

Несовершеннолетний водитель скутера задержан по подозрению в убийстве мужчины во Всеволожском районе Ленинградской области. О ЧП сообщает ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Информация о происшествии поступила в полицию вечером 28 июня. 48-летний гражданин рассказал, что неизвестный злоумышленник в магазине по улице Зеленой поселка Лесколово ранил человека ножом.

Водитель скутера не пропустил 50-летнего пешехода. Между ними произошел конфликт.

Затем несовершеннолетний догнал мужчину в магазине, началась драка. В результате мужчину госпитализировали с ножевым ранением, он умер в больнице.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. Подозреваемый задержан. В полиции сообщили, что он учится в одном из образовательных учреждений Ленинградской области.

Местные СМИ пишут, что ему 15 лет. Он напал на мужчину после сделанного замечания: ударил его ножом в сердце и убежал. Уточняется, что пострадавший был доставлен в Токсовскую больницу и умер через час после госпитализации.

