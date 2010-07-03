Школьник из Ленобласти на скутере зарезал пешехода после ссоры

Несовершеннолетний водитель скутера задержан по подозрению в убийстве мужчины во Всеволожском районе Ленинградской области. О ЧП сообщает ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Информация о происшествии поступила в полицию вечером 28 июня. 48-летний гражданин рассказал, что неизвестный злоумышленник в магазине по улице Зеленой поселка Лесколово ранил человека ножом.
Водитель скутера не пропустил 50-летнего пешехода. Между ними произошел конфликт.
Затем несовершеннолетний догнал мужчину в магазине, началась драка. В результате мужчину госпитализировали с ножевым ранением, он умер в больнице.
Возбуждено уголовное дело об убийстве. Подозреваемый задержан. В полиции сообщили, что он учится в одном из образовательных учреждений Ленинградской области.
Местные СМИ пишут, что ему 15 лет. Он напал на мужчину после сделанного замечания: ударил его ножом в сердце и убежал. Уточняется, что пострадавший был доставлен в Токсовскую больницу и умер через час после госпитализации.
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