Подростка арестовали по подозрению в убийстве сверстницы в Балашихе

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Подростка, которого задержали по подозрению в убийстве девочки в городском округе Балашиха, арестовали. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника главы ГСУ СК России по области Ольгу Врадий.

"15-летнему подростку, обучавшемуся с погибшей в Балашихе девочкой в параллельных классах и задержанному по подозрению в ее убийстве, предъявлено обвинение. Он арестован", – сказала Врадий.

По данным следствия, тело 15-летней девочки с травмой головы нашли 2 октября внутри заброшенного здания. Было возбуждено уголовное дело об убийстве.

Подозреваемым оказался 15-летний подросток, учившийся в параллельном классе.

На допросе он признался, что убил сверстницу в ходе внезапно возникшего конфликта. Мальчик раскаялся в содеянном. Сотрудники СК осмотрели место происшествия и допросили некоторых граждан. Назначены экспертизы.

В августе в Ульяновской области 16-летний подросток убил свою семью. В доме обнаружили тела 66-летного мужчины, женщин 69 и 42 лет, а также двух малолетних детей четырех лет.

Согласно одной из версий, мальчик расправился с ними и покончил с собой. Известно, что он был отличником и участником олимпиад.