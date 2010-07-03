Ульяновский подросток зарезал семью из пяти человек

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Подросток в Ульяновской области зарезал семью, сообщает "Интерфакс". Затем парень покончил с собой.

Убийство произошло в селе Патрикеево.

"Около 11 утра было обнаружено шесть убитых человек, все члены одной семьи. Пять человек с рублеными ранами в одном доме", – рассказали в прокуратуре Ульяновской области. Было также найдено и тело подростка.

По информации следствия, это тела 66-летного мужчины, женщин 69 и 42 лет, двух четырехлетних детей и 16-летнего мальчика. Это члены одной семьи.

"Проверяется версия о наличии у погибшего мальчика психических заболеваний, хотя он отличник, участник многих олимпиад", – уточнил представитель областной прокуратуры.

Следователи завели уголовное дело. "Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ульяновской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а, в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего")", – отмечает региональное управление СК.

На месте работают следователи. По информации СМИ, они изучают аудиозапись, которую подозреваемый за день до убийства отправил другу.

В голосовом сообщении подросток рассказал о своих планах. Он якобы признался, что дедушку и бабушку убивать не хочет, но вынужден это сделать, чтобы они не расстраивалась из-за смерти родных.