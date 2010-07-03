Ульяновский подросток зарезал семью из пяти человек

13:11
13:11
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Фото: телеграм-канал Mash
Подросток в Ульяновской области зарезал семью, сообщает "Интерфакс". Затем парень покончил с собой.
Убийство произошло в селе Патрикеево.
"Около 11 утра было обнаружено шесть убитых человек, все члены одной семьи. Пять человек с рублеными ранами в одном доме", – рассказали в прокуратуре Ульяновской области. Было также найдено и тело подростка.
По информации следствия, это тела 66-летного мужчины, женщин 69 и 42 лет, двух четырехлетних детей и 16-летнего мальчика. Это члены одной семьи.
"Проверяется версия о наличии у погибшего мальчика психических заболеваний, хотя он отличник, участник многих олимпиад", – уточнил представитель областной прокуратуры.
Следователи завели уголовное дело. "Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ульяновской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а, в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего")", – отмечает региональное управление СК.
На месте работают следователи. По информации СМИ, они изучают аудиозапись, которую подозреваемый за день до убийства отправил другу.
В голосовом сообщении подросток рассказал о своих планах. Он якобы признался, что дедушку и бабушку убивать не хочет, но вынужден это сделать, чтобы они не расстраивалась из-за смерти родных.
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