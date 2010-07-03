СК начал проверку после обнаружения тела девушки на западе Москвы

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следственный комитет начал проверку после обнаружения тела девушки со следами электротравмы на западе Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника главы Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по городу Юлию Иванову.

Инцидент произошел 11 июня в жилом доме на Кутузовском проспекте. В одной из квартир в ванной комнате было найдено тело девушки 1992 года рождения.

Организована доследственная проверка, после которой будет приятно процессуальное решение. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее СК начал проверку после обнаружения двух тел в квартире на юге Москвы. В квартире жилого дома были найдены тела беременной матери и ее сожителя без признаков жизни.