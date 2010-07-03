СК начал проверку после обнаружения тела девушки на западе Москвы

Следственный комитет начал проверку после обнаружения тела девушки со следами электротравмы на западе Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника главы Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по городу Юлию Иванову.
Инцидент произошел 11 июня в жилом доме на Кутузовском проспекте. В одной из квартир в ванной комнате было найдено тело девушки 1992 года рождения.
Организована доследственная проверка, после которой будет приятно процессуальное решение. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза.
Ранее СК начал проверку после обнаружения двух тел в квартире на юге Москвы. В квартире жилого дома были найдены тела беременной матери и ее сожителя без признаков жизни.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.