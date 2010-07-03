Помощника прокурора нашли мертвым в Москве

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Помощника Бутырского межрайонного прокурора Дмитрия Некрасова нашли мертвым в Москве.

Тело 23-летнего мужчины обнаружили в съемной квартире 11 мая. По предварительным данным, смерть наступила сутки назад, передает "Комсомольская правда".

"По всему телу ушибы, ссадины и кровоподтеки – перед смертью мужчину били. Во рту у Дмитрия эксперты-криминалисты обнаружили галстук", – отметили специалисты.

Отмечается, что ранее Некрасов некоторое время работал в Бабушкинской межрайонной прокуратуре. Источник издания уточнил, что нареканий в его работе не было.

10 октября 2018 года в поселке Архангельское Московской области застрелили следователя МВД Евгению Шишкину.

В начале марта правоохранители задержали предполагаемого исполнителя убийства Абдулазиза Абдулазизова и его 17-летнего сообщника Кирилла Грунского.