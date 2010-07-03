Женщина зарезала жителя Мытищ и разбилась при попытке спуститься из квартиры через окно

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В городском округе Мытищи погибли два человека. Возбуждено уголовное дело, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника главы ГСУ СК по Московской области Ольгу Врадий.

"В настоящее время по уголовному делу проводится необходимый комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается", – сказала Врадий.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 105 УК РФ "Убийство".

21 мая в правоохранительные органы сообщили, что в Мытищах на козырьке подъезда жилого дома обнаружено тело 34-летней женщины. У нее были травмы, характерные для падения с высоты. В ходе проверки было установлено, что женщина выпала из окна квартиры на седьмом этаже.

В этой же квартире обнаружили тело 56-летнего хозяина квартиры с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки.

Предварительно установлено, что женщина совершила убийство и решила скрыться с места происшествия через окно квартиры по связанным простыням. Она не удержалась и сорвалась вниз.