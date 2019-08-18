Опубликовано видео из дома в Ульяновской области, где подросток убил семью

Фото: СК РФ

Следственный комитет опубликовал видео дома в селе в Ульяновской области, где 16-летний подросток убил свою семью.

Видео: ГСУ СК РФ по Ульяновской области

Тела 66-летного мужчины, женщин 69 и 42 лет, а также двух малолетних детей четырех лет нашли утром 18 августа в доме в селе Патрикеево Базарносызганского района. Они были членами одной семьи. Кроме того, обнаружено тело 16-летнего подростка, который тоже был их родственником.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц, в том числе малолетнего. По одной из версий следствия, мальчик расправился с членами своей семьи, а затем покончил с собой.

В областной прокуратуре уточнили, что подросток был отличником и участником многих олимпиад. Проверяется версия о наличии у него психических заболеваний.

Инзенская межрайонная Прокуратура Ульяновской области проверяет деятельность органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Расследование дела контролирует руководство областной прокуратуры.

Как передает РИА Новости, власти помогут с организацией похорон семьи.

"Помощь в организации похорон обязательно будет оказана. Я беседовал с отцом подростка, но сейчас он находится в шоковом состоянии", – заявил заместитель губернатора региона Сергей Люльков. По его словам, пока неизвестно, кто будет организатором похорон и какую конкретно помощь семье окажут.