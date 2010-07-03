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Москва 24

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10:36

Подростка задержали по подозрению в убийстве сверстницы в Балашихе

происшествия

10:36

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Подростка задержали по подозрению в убийстве школьницы в Балашихе, сообщила пресс-служба подмосковного управления СК РФ.

По информации следствия, тело 15-летней девочки с травмой головы нашли 2 октября внутри заброшенного здания. Было возбуждено уголовное дело об убийстве.

Подозреваемого установили и задержали. Им оказался 15-летний подросток, учившийся в параллельном классе.

На допросе он признался, что убил сверстницу в ходе внезапно возникшего конфликта. Мальчик раскаялся в содеянном.

Сотрудники СК осмотрели место происшествия и допросили некоторых граждан. Назначены экспертизы. Следствие будет просить суд об аресте подозреваемого.

В августе в Ульяновской области 16-летний подросток убил свою семью. В доме обнаружили тела 66-летного мужчины, женщин 69 и 42 лет, а также двух малолетних детей четырех лет.

Согласно одной из версий, мальчик расправился с ними и покончил с собой. Известно, что он был отличником и участником олимпиад.

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