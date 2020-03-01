В Казани мать убила своего 7-летнего сына и пыталась убить второго

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Жительница Казани попыталась убить двух сыновей, а затем покончить с собой, сообщает РИА Новости. Следователи возбудили против нее уголовное дело.

По данным следствия, 33-летняя мать ударила семилетних близнецов ножом. Один ребенок погиб, второго госпитализировали. О происшествии в правоохранительные органы сообщил ее муж.

Дело расследуется по двум статьям: "Убийство малолетнего" и "Покушение на убийство двух или более лиц".

Ранее мужчину заподозрили в убийстве 13-летнего сына в Подмосковье. По предварительной версии, мать мальчика вернулась домой и застала мужа сидящим на полу с ножом в руках. Он рассказал, что убил сына. По данному факту было возбуждено уголовное дело.