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Москва 24

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Происшествия

18:28

Мужчину подозревают в убийстве 13-летнего сына в Подмосковье

происшествия криминал

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Московской области отец подозревается в убийстве своего ребенка. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета РФ.

Инцидент произошел в городском округе Домодедово. По предварительной версии, мать 13-летнего мальчика вернулась домой и застала мужа сидящим на полу с ножом в руках. Он рассказал, что убил сына.

Женщина бросилась в соседнюю комнату и увидела на кровати тело сына с колото-резаными ранениями.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Отца ребенка допросить пока не удалось, поскольку он находится в возбужденном и агрессивном состоянии. Предполагается, что у него психическое расстройство.

Ранее в Красноярске мужчина обнаружил мертвыми 3-летнего сына и бывшую жену. Он пришел в гости к семье, однако дверь ему никто не открыл. Он решил пробраться в квартиру через балкон и обнаружил тела ребенка и женщины.

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