Пьяный мужчина застрелил из ружья маленького сына под Хабаровском

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Хабаровском крае отец убил маленького ребенка. Об этом информирует сайт следственного управления по региону.

Трагедия произошла в субботу в селе Гаровка-2. 31-летний мужчина застрелил из ружья собственного сына.

Отмечается, что от полученной раны ребенок скончался. Также было установлено, что в момент происшествия отец был нетрезв. Кроме того, он не имел разрешительных документов на оружие.

В настоящее время подозреваемого задержали. Решается вопрос об аресте мужчины. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).

Ранее пьяный отец оставил ребенка у железнодорожных путей под Вологдой. Полуторогодовалую девочку обнаружил местный житель.