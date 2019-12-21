Пьяный мужчина застрелил из ружья маленького сына под Хабаровском

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Хабаровском крае отец убил маленького ребенка. Об этом информирует сайт следственного управления по региону.
Трагедия произошла в субботу в селе Гаровка-2. 31-летний мужчина застрелил из ружья собственного сына.
Отмечается, что от полученной раны ребенок скончался. Также было установлено, что в момент происшествия отец был нетрезв. Кроме того, он не имел разрешительных документов на оружие.
В настоящее время подозреваемого задержали. Решается вопрос об аресте мужчины. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).
Ранее пьяный отец оставил ребенка у железнодорожных путей под Вологдой. Полуторогодовалую девочку обнаружил местный житель.