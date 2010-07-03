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Москва 24

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Происшествия

17:48

Жителя Новосибирска заподозрили в убийстве пятилетней дочери своей подруги

происшествия

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Трижды судимый житель Новосибирска убил пятилетнюю дочь своей сожительницы, пока та находилась в больнице. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Трагедия произошла вечером 1 декабря. 38-летний мужчина, проживавший с женщиной и двумя ее детьми, "в воспитательных целях" нанес девочке множественные телесные повреждения, в результате чего она умерла.

В этот момент мать девочки находилась в больнице на лечении. Второй ребенок был помещен в реабилитационный центр Новосибирска, ему потребовалась психологическая помощь.

Злоумышленника задержали на месте происшествия. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". Следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об аресте подозреваемого.

Соседи задержанного характеризуют его как закоренелого преступника. "В подъезде бабушка жила на 9 этаже, так он к ней залез, обчистил квартиру. Так людей надо закрывать на пожизненное. А он на воле гулял. В итоге загубил ребенка", – сказала соседка мужчины.

Ранее сообщалось, что супружеская пара опекунов из Вологодской области предстанет перед судом по делу об убийстве приемного мальчика.

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